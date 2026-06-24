Portmoneu cu peste 2.000 de lei, recuperat și restituit proprietarei

O tânără din județul Satu Mare și-a recuperat bunurile pierdute datorită intervenției prompte a polițiștilor din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș.

Incidentul a avut loc luni, 22 iunie, în timpul unor activități preventive desfășurate într-un tren care circula pe ruta Timișoara Nord – Baia Mare. În timpul verificărilor, polițiștii au observat pe holul unui vagon un troler abandonat.

Oamenii legii au demarat imediat verificări pentru identificarea proprietarului și au reușit, într-un timp scurt, să stabilească faptul că bunurile aparțin unei tinere în vârstă de 25 de ani, din județul Satu Mare.

În bagaj au fost găsite mai multe bunuri personale, precum și un portmoneu care conținea peste 2.000 de lei. Toate au fost restituite proprietarei, care și-a putut recupera în totalitate bunurile pierdute.