Rezultate de excepție pentru „lucaciști” la etapa națională a Concursului „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie”

Prin rezultatele obținute la etapa națională a Concursului Național „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie”, elevii Colegiului Național „Vasile Lucaciu” au confirmat încă o dată valoarea, seriozitatea și spiritul de excelență. În spatele fiecărei performanțe se află însă și un mentor dedicat. De data aceasta este vorba despre profesoara de geografie Laura-Ioana Cardoș, a cărei competență profesională, pasiune pentru educație și implicare neobosită au făcut posibil acest frumos succes.

Rezultatele obținute: • Cezar-Ștefan Damian, clasa a VII-a, premiul al II-lea; • Luca-Sebastian Lazăr-Șimon, clasa a V-a, mențiune; • Timon-Ioan Tomoiagă, clasa a V-a, mențiune.