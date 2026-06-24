Se anunță vremuri grele în alimentarea cu apă în Rona de Sus

Lipsa ploilor din prima jumătate a anului a redus destul de mult nivelul apei, iar temperaturile ridicate din perioada următoare vor pune o presiune suplimentară pe alimentarea cu apă a localității Rona de Sus.

În aceste condiții, este necesară respectarea strictă a măsurilor de economisire a apei, pentru a nu se ajunge la restricționarea ei. Autoritățile locale trag un serios semnal de alarmă: „Apa disponibilă trebuie utilizată exclusiv pentru consum casnic strict necesar și adăparea animalelor. Facem apel la responsabilitate și solidaritate. Vă rugăm să evitați următoarele utilizări ale apei: spălarea curților, aleilor, trotuarelor și a altor suprafețe exterioare; spălarea covoarelor și a autovehiculelor în regim neesențial; udarea grădinilor, gazonului și a straturilor de legume, în afara necesarului minim de supraviețuire; umplerea piscinelor, bazinelor sau altor recipiente de agrement. De asemenea, vă rugăm să nu stocați apa în bidoane, rezervoare sau alte recipiente în cantități mari, care pot dezechilibra distribuția și alimentarea corectă a rețelei”, a precizat primarul Alexa Semeniuc.