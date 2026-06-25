320 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 320 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, asistent medical generalist, brutari, carmangier, casier, croitori, electricieni, frezor universal, instructor sportiv, facturist, lăcătuși mecanici, lucrători comerciali, maseuri, mecanici auto, muncitori necalificați, operator textile nețesute, preparator înghețată, șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare, șofer de autoturisme și camionete, tehnician-operator la roboți industriali vânzători, dar și biolog, desenator tehnic, director magazin, funcționar administrativ, ingineri, manager, manager de întreprindere socială, reprezentant medical, specialist marketing, șef secție.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (71):

• alți muncitori în servicii pentru curățenie (1)

• femeie de serviciu (11)

• îngrijitor animale (7)

• îngrijitor clădiri (2)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea produselor (16)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (17)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (9)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (3)

• primitor-distribuitor materiale și scule (1)

• spălător vehicule (1)

• spălătoreasă lenjerie (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (45):

• ajutor bucătar (3)

• ajutor ospătar (2)

• ambalator manual (5)

• cameristă hotel (4)

• îngrijitor clădiri (3)

• îngrijitor spații hoteliere (1)

• manipulant mărfuri (18)

• operator textile nețesute (8)

• preparator înghețată (1)

Studii liceale – Liceu de specialitate (30):

• agent de securitate (1)

• carmangier (1)

• casier (2)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• croitor (2)

• croitor-confecționer îmbrăcăminte, după comandă (1)

• maseur (1)

• maseur de întreținere și relaxare (3)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator mase plastice (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șofer de autoturisme și camionete (14)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (92):

• agent comercial (1)

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• agent de vânzări (4)

• ajutor bucătar (1)

• alpinist utilitar (3)

• amanetar (1)

• ambalator manual (10)

• animator socioeducativ (3)

• asistent manager (2)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• barman (6)

• consultant nutriționist (1)

• facturist (1)

• instructor sportiv (1)

• lucrător comercial (10)

• lucrător gestionar (2)

• mecanic utilaj (4)

• menajeră (2)

• mercantizor (1)

• oficiant telefoane (1)

• operator ghișeu birouri de schimb (1)

• operator întreținere corporală (1)

• ospătar (chelner) (6)

• patiser (3)

• recepționer de hotel (1)

• recepționist (2)

• referent de specialitate marketing (1)

• reprezentant comercial (1)

• secretară (1)

• șef proces fabricație (1)

• vânzător (14)

Studii liceale – Școală specială (7):

• bucătar (2)

• vulcanizator de produse industriale din cauciuc (5)

Studii Profesionale – Învățământ com­ple­mentar de ucenici (2):

• ajutor bucătar (1)

• ucenic (1)

Studii Profesionale – Școală Profesională (29):

• ajutor bucătar (3)

• electrician echipamente electrice și energetice (2)

• electrician exploatare centrale și stații electrice (1)

• electrician exploatare rețele electrice (3)

• electrician în construcții (1)

• electrician de întreținere și reparații (1)

• frezor universal (2)

• frigoriferist (frigotehnist) (2)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• lăcătuș mecanic (2)

• strungar universal (2)

• sudor (2)

• tapițer (3)

• tâmplar universal (3)

• tinichigiu carosier (1)

Studii Profesionale – Învățământ special (11):

• montator subansamble (11)

Studii Postliceale (5):

• asistent farmacist (3)

• asistent medical generalist (2)

Studii Universitare (28):

• biolog (3)

• desenator tehnic (1)

• director magazin (1)

• funcționar administrativ (2)

• inginer automatist (1)

• inginer de dezvoltare a produselor software (1)

• inginer electroenergetică (1)

• inginer geodez (3)

• inginer în industria alimentară (2)

• inginer textile, pielărie (1)

• manager (4)

• manager de întreprindere socială (3)

• reprezentant medical (1)

• specialist marketing (2)

• șef secție (1)