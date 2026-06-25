Competiție internațională de Situații de Urgență, în Maramureș

În perioada 15-18 octombrie, Maramureșul va găzdui Competiția Internațională de Salvare în Situații de Urgență și Special „Maltese Rescue Maneuvers 2026”. Evenimentul este organizat de voluntarii de la Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare și constă într-o suită de scenarii practice de salvare în situații speciale, simple sau complexe.

„Este o competiție ce se dorește a fi o platformă de învățare și testare a deprinderilor printr-o evaluare strictă și care va da posibilitatea echipelor participante să își autoevalueze propriile practici și tehnici. Vom avea ocazia să învățăm unii de la alții și, într-un final, să continuăm armonizarea protocoalelor și tehnicilor de intervenție la nivelul Ordinului de Malta (Order of Malta) și al partenerilor noștri. Competiția de Salvare în Situații de Urgență și Speciale este o oportunitate importantă de a promova unicitatea Maramureșului”, au declarat reprezentanții Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare.