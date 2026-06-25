Demolările la podurile de la Cătălina încep în 29 iunie

Lucrările la podurile de la Cătălina se desfășoară conform graficului de execuție stabilit împreună cu constructorul, iar termenul asumat pentru finalizarea investiției rămâne

15 septembrie 2026, potrivit șefului administrației maramureșene, Gabriel Zetea.

Conform calendarului de execuție, în data de 15 iunie 2026 au început lucrările pregătitoare pentru demolarea podurilor. Prima etapă a constat în realizarea unei pasarele provizorii peste râul Lăpuș, necesară pentru relocarea utilităților care traversează podurile existente. Această lucrare a fost finalizată. Ulterior, a fost montată conducta aferentă rețelei de canalizare menajeră. În perioada 22-23 iunie a fost programată racordarea noii conducte la sistemul existent de canalizare.

În intervalul 25-26 iunie 2026, constructorul va monta conducta de apă DN 315 și va realiza conectarea acesteia la rețeaua existentă. Tot în această perioadă sunt efectuate sondaje tehnice la nivelul pilelor și culeelor existente pentru identificarea structurii reale a elementelor de rezistență și pentru stabilirea metodei optime de demolare. În funcție de rezultatele acestor verificări, demolarea va fi realizată fie prin tăiere controlată, fie prin spargere mecanizată.

Din 29 iunie 2026, va începe demolarea efectivă a podurilor existente. După finalizarea acestei etape, lucrările vor continua conform următorului calendar tehnic: realizarea forajelor și a piloților necesari noilor structuri; executarea noilor pile și culee; cofrarea elementelor structurale; refacerea banchetelor; montarea și nivelarea grinzilor; armarea plăcii de suprabetonare; turnarea betonului; realizarea hidroizolației; executarea straturilor rutiere și a finisajelor finale.

Constructorul precizează că în etapa actuală se lucrează la utilități și la pregătirea tehnică a șantierului, motiv pentru care nu este necesară prezența unui număr mare de muncitori pe amplasament. De asemenea, demolarea propriu-zisă va fi executată în principal cu utilaje specializate, iar numărul mai mare de muncitori va fi vizibil în etapele ulterioare ale investiției, atunci când vor începe lucrările complexe de construcție.

„Am solicitat constructorului și dirigintelui de șantier să respecte cu strictețe termenele asumate și să existe o monitorizare permanentă a lucrărilor. Important este că toate etapele se desfășoară conform planului, iar constructorul ne-a reconfirmat că termenul de finalizare, respectiv 15 septembrie 2026, poate fi respectat. Oamenii nu sunt deranjați de șantiere. Oamenii sunt nemulțumiți atunci când lucrările stagnează și când promisiunile nu sunt respectate. De aceea vom continua să comunicăm transparent și să urmărim atent fiecare etapă a acestei investiții”, susține șeful administrației județene, Gabriel Zetea.