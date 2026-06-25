În Borșa, se extinde canalizarea pe străzile lăturalnice din cartierul Repedea

Investițiile în infrastructura cartierului Repedea din Borșa continuă. Astfel, s-a semnat un nou contract de finanțare pentru extinderea rețelei de canalizare pe străzile lăturalnice ale cartierului.

Prin acest nou proiect, străzi precum: Frăsinel, Brusturi, Puzdrele, Măgura, Valea Tisei, Stânilor și Pârâul Morii vor intra într-un amplu proces de modernizare. „Cartierul Repedea va avea canalizare și pe străzile laterale. Se vor construi 7 km de rețea nouă de canalizare, 270 cămine de vizitare, și 475 de racorduri la casele de locuit. Astfel, gospodăriile vor avea de anul viitor acces la stația de epurare din zona gară, folosind rețeaua de canalizare a orașului nostru. Deci investițiile continuă în Cartierul Repedea, cel mai frumos cartier rezidențial”, a precizat Ion Sorin Timiș, primarul orașului Borșa.