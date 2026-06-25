Probleme mari la substația de ambulanță din Târgu Lăpuș

Una dintre substațiile din Maramureș care are nevoie urgentă de intervenții este cea din Târgu Lăpuș. Clădirea este una veche și sunt mari probleme cu infiltrațiile de apă. Deocamdată nici nu poate fi vorba de ridicarea unei noi substații în zonă, la standarde moderne, însă conducerea Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Maramureș speră să poată aloca fonduri pentru reparațiile necesare.

„În funcție de rezultatul expertizelor tehnice, aș vrea să văd dacă la substația din Târgu Lăpuș vom putea interveni. Acolo avem o problemă cu clădirea, respectiv cu partea de garaje, fiind și acelea prea joase. Clădirea nu are fundație, fiind o clădire foarte veche, din păcate, fără drenajele corespunzătoare, în jurul clădirii, avem infiltrații de apă din sol. Pur și simplu trage apa în pereți. În plus, ne confruntăm cu aceeași problemă pe care am mai avut-o și la alte substații, privind înălțimea ușilor și a garajelor, noile ambulanțe fiind mai mari. Vom încerca să găsim o soluție în funcție de bugetul pe care îl vom avea până la finele anului. Avem o soluție pe care ne-a oferit-o primăria, este vorba de un teren, dar este în afara orașului. Primăria ni-l pune la dispoziție pentru o nouă substație, însă acest tip de investiție presupune un buget mai mare și nu avem aprobare pentru un asemenea proiect. Însă cred că, în limita unei bugetări rezonabile, vom putea pune la punct stația actuală. Cu atât mai mult cu cât, anul trecut, acolo am amenajat curtea, am îngrădit stația de ambulanță și am pus o barieră de acces”, a declarat Alexandru Oros, managerul SAJ Maramureș.