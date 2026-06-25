Se modernizează uzina de apă din Fărcașa

Lucrări de modernizare la uzina de apă din Fărcașa. Se urmărește independența energetică și creșterea capacității de alimentare a populației pentru a evita problemele în perioadele secetoase.

Reabilitarea și modernizarea sunt menite să îmbunătățească eficiența procesului de tratare și distribuție a apei potabile către populație. Ioan Stegeran, primarul comunei Fărcașa, a explicat: „La uzina de apă a comunei se execută în aceste zile lucrări de reabilitare a stației de tratare a apei, menite să ducă la eficientizarea activității. Au fost înlocuite unele utilaje și două grupuri de pompare cu altele noi, mai performante. Totodată, pentru creșterea siguranței alimentării cu apă, a fost pus în func­țiune un nou puț amplasat pe «Drumul Apei» (strada care duce la uzină), unde a fost instalată o pompă ce alimentează rezervoarele de stocare”.

În perioada următoare, va fi conectat încă un puț situat în zona Someșului. De asemenea, investițiile au vizat și extinderea capacității de stocare a apei prin montarea unui nou rezervor de 500 de metri cubi, astfel că cele patru rezervoare existente depășesc acum o capacitate totală de peste 2.000 de metri cubi. Un alt obiectiv important îl reprezintă finalizarea unui nou parc fotovoltaic cu o capacitate de 100 kW, construit în apropierea uzinei. Acesta se va alătura parcului existent de 80 kW, contribuind la reducerea costurilor energetice și la atingerea independenței energetice a sistemului de alimentare cu apă. Pentru punerea în funcțiune a noului parc mai sunt necesare montarea unui post de transformare și realizarea cuplărilor la rețea. În perspectivă, se are însă în vedere și achiziționarea unor baterii de stocare a energiei, care să asigure alimentarea și în perioadele în care panourile fotovoltaice nu produc suficientă energie.

(informații: Facebook – Comuna Farcasa Maramures).