Se pregătește un miniștrand cu loc de picnic în Ariniș

Autoritățile locale din Ariniș au în plan un nou proiect, de această dată destinat celor care caută un loc de relaxare în natură, la ei în comună. Astfel, lângă terenul de sport din localitate urmează să fie amenajat un spațiu de agrement.

Concret, noul proiect prevede amenajarea unei zone de picnic, a unui spațiu de tip plajă, dar și a unor locuri umbroase, pentru ca cetățenii să se poată feri de soarele puternic în zilele călduroase. „Vom realiza un părculeț pentru copii, o plajă amenajată lângă vale. Tot aici avem și terenul de sport, terenul de fotbal, pe care se pot practica diferite sporturi de echipă, deci oamenii pot face și mișcare. Zona va beneficia și de căsuțe pentru umbră, pentru ca cei care vor veni la picnic să aibă unde să se adăpostească atunci când soarele este prea puternic”, ne-a precizat Gheorghe Mureșan, primarul din Ariniș. Cei care vor veni aici să-și petreacă timpul în aer liber vor avea posibilitatea să se și scalde. „După igienizarea văii vom face și niște scări de intrare – ieșire. Apa va avea adâncimea undeva la 60-80 de cm, pentru a nu fi un pericol pentru copii, iar plaja amenajată va veni în completare pentru ca toți cetățenii să aibă un loc al lor în care să iasă în natură și să facă plajă, dacă doresc”, a completat primarul. Costul proiectului, suportat integral din bugetul local, este estimat la 150.000 – 200.000 de lei și a venit ca răspuns al autorității locale de a oferi cetățenilor, și nu numai lor, un loc de petrecere a timpului liber, dar și de a valorifica potențialul zonelor existente într-un mod cât mai util. Terenul pe care urmează să fie realizată investiția aparține primăriei, fiind în mare pregătit exact pentru așa ceva.