Sport Team Baia Mare, la turneul Old Boys de la Arad

Echipa Sport Team Baia Mare a participat, la finalul săptămânii trecute, la cea de-a treia ediție a Turneului Internațional de Fotbal Old Boys Arad, competiție care a reunit la start 14 formații din România și Ungaria.

Băimărenii au fost repartizați în grupa a III-a, alături de Voința Semlac, FC Srbianca Timișoara și Retro Orosházi (Ungaria).

Sport Team Baia Mare a înregistrat următoarele rezultate: 1-2 cu Retro Orosházi, 2-2 cu Voința Semlac, prin dubla reușită de Bogdan Bîrle, și 0-1 cu FC Srbianca Timișoara.

Clasată pe locul al patrulea în grupă, formația băimăreană a disputat ulterior meciul de clasament împotriva echipei Old Boys Jibou. După un spectaculos 2-2 în timpul regulamentar, prin golurile marcate de Andrei Rusu și Bogdan Bîrle, Sport Team s-a impus cu 5-4 la loviturile de departajare. De la punctul cu var au înscris Rareș Pop-Popescu, Andrei Rusu și Bogdan Bîrle.

Trofeul competiției a fost câștigat de FC Bihor Oradea, urmată de Veteranii Fericiți Sânnicolau Mare, FC Srbianca Timișoara și Old Boys Ștei.

Turneul a marcat și debutul în tricoul Sport Team Baia Mare al lui Andrei Rusu, care și-a trecut numele pe lista marcatorilor și și-a adus contribuția la victoria din meciul de clasament.

Lotul de jucători prezent la Arad: Radu Ionuț Pustai, Florin Frenț, Gheorghe Mateaș, Marius Cardoș, Daniel Lupșe, Ionuț Șimon, Bogdan Țentea, Daniel Gheighiș, Cristian Oșan, Ionuț Pop, Rareș Pop-Popescu, Andrei Rusu, Ioan Marchiș, Ștefan Dărăban, Cristian Bărbos și Bogdan Bîrle. Antrenor: Ioan Marchiș.