Zile intense privind practica terapiei Galileo, la Esperando

La Clinica Kineto Life by Esperando, participanții la evenimentul „Galileo – Evaluări de caz & Workshop” au avut parte de două zile intense. Evenimentul a debutat cu o prezentare de două ore dedicată terapiei și aparaturii Galileo, susținută de Dipl. – Ing. Harald Schubert, managerul firmei Novotec Medical GmbH. Au urmat evaluările de caz și demonstrațiile practice privind aplicarea terapiei Galileo pentru pacienții înscriși.

„Evaluările au fost realizate de specialiști din Germania, de la Centrul de Reabilitare Neurologică Dagmar Siebold din Berlin. Aceștia au analizat fiecare caz în parte și au propus planuri personalizate de terapie cu Galileo, adaptate nevoilor și particularităților fiecărui pacient. Copiii, adulții și aparținătorii veniți din diferite zone ale țării au avut ocazia să discute direct cu experții, să li se răspundă la întrebări legate de recuperare și să vadă concret cum pot integra terapia Galileo în procesul terapeutic”, au explicat oficialii Asociației Esperando.