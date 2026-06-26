Controale în Maramureș • Balastiere cu nereguli, amenzi de sute de mii de lei

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Maramureș au finalizat o amplă acțiune de control planificată, vizând operatorii economici care desfășoară activități de exploatare a agregatelor minerale balastiere/iazuri piscicole/cariere de pe raza județului.

În cadrul acestei campanii, echipele de control au verificat conformitatea autorizațiilor, respectarea perimetrelor de exploatare și impactul activităților asupra ecosistemelor locale.

Bilanțul acțiunii în cifre arată după cum urmează:

• 20 de controale amănunțite efectuate la operatorii din domeniu;

• 15 sancțiuni contravenționale (amenzi) aplicate pentru neregulile constatate;

• Valoarea totală a amenzilor se ridică la 498.500 lei. S-au stabilit măsuri privind interzicerea desfășurării activității de exploatare a resurselor minerale fără deținerea actelor de reglementare din punctul de vedere al protecției mediului, respectarea prevederilor actelor de reglementare, readucerea terenului la starea inițială în situația în care la finalizarea lucrărilor de exploatare nu s-a realizat iazul piscicol. „Mesajul nostru este clar: exploatarea resurselor naturale trebuie să se facă exclusiv cu respectarea legii și a măsurilor de protecție a mediului. Orice abatere care pune în pericol natura va fi sancționată ferm! Controalele vor continua și în perioada următoare”, au precizat cei de la Mediu.