Indisciplina unor șoferi la trecerile la nivel cu calea ferată, o problemă fără sfârșit în Recea

O serie de accidente se petrec la trecerile la nivel cu calea ferată de pe raza comunei Recea. Autoritățile locale nu mai știu cum să procedeze pentru a stopa inconștiența unor șoferi și trag un semnal de alarmă.

„În urmă cu circa o săptămână am intervenit și reparat trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Florilor, între Recea și Săsar. Cu circulația rutieră oprită, cu bariere pe drum, un conducător auto din Berchez, a dat bariera la o parte și a trecut prin betonul moale. Motivul a fost că se grăbea… La capătul străzii l-a așteptat poliția locală. Zilele trecute, un alt conducător auto din Borlești s-a grăbit, nu a oprit la calea ferată și a fost lovit de tren. Din fericire, a scăpat cu viață, dar cu o zdruncinătură grozavă și a ajuns la spital. Mașina i-a fost distrusă. Concluzia este că până Statul Român va avea bani să răspundă solicitărilor noastre de a monta bariere sau măcar semnale luminoase, la calea ferată nu mai trebuie să ne grăbim. Dar ce ne poate opri, dacă barierele, betonul proaspăt turnat, Crucea Sfântului Andrei nu o pot face?!”, este semnalul de alarmă tras de Alexandru Ardelean, primarul din Recea.