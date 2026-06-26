Inima fierbinte a Pământului a pulsat în Geoparcul Gutâi-Maramureș

Proiectul Școala Naturii în Geoparcul Gutâi-Maramureș și-a continuat călătoria educațională cu cea de-a treia activitate a sa, intitulată Inima fierbinte a Pământului. Lecția de geologie s-a desfășurat în mijlocul naturii, într-un decor oferit de Valea Bulzului și Cheile Dănești, din comuna Șișești.

Activitatea a fost organizată de Asociația pentru Promovarea Turismului și Dezvoltare Durabilă Nord Vest, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu” Șișești, alături de structura sa, Școala „Constantin Dipșe” Șurdești și cu Muzeul de Mineralogie din Baia Mare. Sub îndrumarea dr. geolog Marinel Kovacs, echipa de proiect, elevii, cadrele didactice și voluntarii au descoperit formațiuni geologice aparținând unui vulcan format acum mai bine de 11 milioane de ani, au povestit despre intensa activitate vulcanică care a modelat Munții Gutâi, au observat in situ dacit riolitele de Dănești, roci apreciate și cunoscute în lumea geologilor, și au poposit într-un veritabil amfiteatru natural, loc numai bun pentru noi explicații despre miezul fierbinte al Pământului, erupții vulcanice, dar și despre rolul unui Geoparc UNESCO.

„Zona comunei Șișești se remarcă printr-un patrimoniu geologic deosebit, cu o valoare științifică și educațională aparte. Pentru geologi, aceste formațiuni sunt o pasiune, însă e important ca ele să ajungă să fie cunoscute și apreciate de cât mai mulți. Acesta este, de altfel, spiritul și rolul unui Geoparc UNESCO: implicarea comunității în înțelegerea bogățiilor naturale locale, în protejarea și promovarea lor”, a punctat dr. geolog Marinel Kovacs, voluntar în proiect.

Mihaela Boiciuc, director al Școlii „Vasile Lucaciu” Șișești, a participat, în calitate de voluntar, la această lecție de geologie desfășurată în teren, trăind experiența alături de elevi și colegi. La finalul drumeției, a mărturisit: „Am aflat atâtea lucruri interesante despre locurile acestea pe care le cunoșteam, însă despre care nu știam decât că fac parte dintr-o zonă frumoasă. Faptul că se dorește promovarea localității noastre, a ținutului nostru într-un Geoparc UNESCO e mare lucru și o mare bucurie pentru noi.”

Inima fierbinte a Pământului face parte din seria de activități educative desfășurate prin proiectul Școala Naturii în Geoparcul Gutâi-Maramureș, finanțat prin „BRAVoluntar” ediția 2026 – program dezvoltat de Fundația OMV Petrom și Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) și implementat de Asociația pentru Promovarea Turismului și Dezvoltare Durabilă Nord-Vest.