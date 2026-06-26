La 700 de ani, Baia Mare va avea o monografie a orașului

Municipiul Baia Mare va avea monografia pe care o merită, la 700 de ani de la atestare. Omul care o va coordona va fi dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”.

„I-am înmânat domnului director Teodor Ardelean din partea municipiului Baia Mare o Diplomă de Excelență, cu profundă recunoștință pentru o viață trăită sub semnul cărții, al culturii și al slujirii comunității. Am convenit cu Domnia Sa ca până la împlinirea a 700 de ani de atestare documentară a municipiului Baia Mare, în 2029, orașul nostru să aibă o monografie pe măsura istoriei sale. O lucrare care să adune, să ordoneze și să transmită mai departe tot ce am fost, ce suntem și ce ne definește. Nu îmi imaginez pe nimeni mai potrivit să coordoneze această echipă de proiect decât omul care, de peste trei decenii, a făcut din păstrarea memoriei culturale a Maramureșului o misiune de viață”, a explicat Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.