Noul studiu de fezabilitate la Barajul Runcu, pe final

Studiul de fezabilitate după care se lucrează la Barajul Runcu este depășit, datând de circa 40 de ani. Acesta este și motivul pentru care un nou document este în lucru, finalizându-se în perioada următoare.

„Practic, actualizăm indicatorii tehnico-economici, să nu mai lucrăm după studiul de fezabilitate vechi din anii 80 care e expirat și tehnologia a evoluat de atunci. Am făcut cât am putut până acum: respectiv umpluturile la corpul barajului, să putem termina corpul barajului. Barajul e la cota finală, poate minus cam 3 metri, că acolo urmează grinda sparge-val și să turnăm coronamentul, dar nu e cazul momentan pentru că la baraje cu tipul ăsta de greutate, din piatră concasată, faptul că se infiltrează apa îi face bine, deoarece se sedimentează și se așază mult mai bine. Cum avem termen cu studiul de fezabilitate, în următoarele două luni de zile ar trebui să iasă, ar trebui să știm exact câți bani ne mai trebuie până la finalizare”, ne-au explicat cei de la Apele Române.

Barajul Runcu reprezintă un obiectiv investițional strategic, aprobat printr-un decret din anul 1985 și a cărui construcție a început în 1987. El este situat pe râul Mara, în amonte de satul maramureșean Mara. După 39 de ani și după cheltuirea a multor sute de milioane de lei a ajuns la un grad fizic de execuție de circa 90%.