Scandal între mai multe persoane pe str. Mireșului din Șomcuta Mare

Polițiștii din Șomcuta Mare au intervenit în seara zilei de joi, 25 iunie, pentru a aplana un conflict izbucnit pe strada Mireșului, în care au fost implicate mai multe persoane cu vârste cuprinse între 15 și 43 de ani.

Sesizarea a fost făcută prin apel la 112, în jurul orei 21.40. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că între persoanele implicate izbucnise un scandal care a degenerat în agresiuni fizice reciproce. De asemenea, în timpul altercației, unul dintre participanți ar fi avariat un autoturism.

În urma incidentului, un bărbat a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Pentru restabilirea ordinii publice, la intervenție a participat și un echipaj al Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Persoanele implicate au fost conduse la sediul Poliției pentru audieri și stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Potrivit IPJ Maramureș, acestea au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, iar polițiștii continuă cercetările pentru dispunerea măsurilor legale.