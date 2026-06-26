Polițiștii din Șomcuta Mare au intervenit în seara zilei de joi, 25 iunie, pentru a aplana un conflict izbucnit pe strada Mireșului, în care au fost implicate mai multe persoane cu vârste cuprinse între 15 și 43 de ani.
Sesizarea a fost făcută prin apel la 112, în jurul orei 21.40. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că între persoanele implicate izbucnise un scandal care a degenerat în agresiuni fizice reciproce. De asemenea, în timpul altercației, unul dintre participanți ar fi avariat un autoturism.
În urma incidentului, un bărbat a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Pentru restabilirea ordinii publice, la intervenție a participat și un echipaj al Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
Persoanele implicate au fost conduse la sediul Poliției pentru audieri și stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Potrivit IPJ Maramureș, acestea au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, iar polițiștii continuă cercetările pentru dispunerea măsurilor legale.
Scandal între mai multe persoane pe str. Mireșului din Șomcuta Mare
Polițiștii din Șomcuta Mare au intervenit în seara zilei de joi, 25 iunie, pentru a aplana un conflict izbucnit pe strada Mireșului, în care au fost implicate mai multe persoane cu vârste cuprinse între 15 și 43 de ani.