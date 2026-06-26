Sistem complex de supraveghere video pentru optimizarea circulației în Sighetu Marmației

În ședința Consiliului Local Sighetu Marmației de marți, aleșii locali au aprobat proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici în cazul investiției „Realizarea unui sistem de supraveghere video pentru managementul traficului municipiului Sighetu Marmației”.

Este un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile prin PNRR și din bugetul local. Investiția, în valoare de 1.033.866 lei, presupune instalarea unui sistem modern de monitorizare a traficului, care va include 37 de camere video, echipamente de comunicații, stocare și management video, precum și integrarea acestora în centrul de comandă existent. „Prin această investiție vom implementa un sistem modern de monitorizare și management al traficului, care va contribui la creșterea siguranței rutiere, optimizarea circulației și îmbunătățirea capacității de intervenție în situații de urgență”, au spus autoritățile. Implementarea proiectului este prevăzută până la data de 15 iulie 2026.