Ziua Mondială a Refugiatului, marcată în Maramureș

Consiliul Județean Maramureș a fost alături de organizațiile nonguvernamentale ASSOC și YMCA, care au marcat Ziua Mondială a Refugiatului printr-un program divers și educativ destinat atât refugiaților prezenți în regiune, cât și celor care se preocupă de soarta lor, nu întotdeauna fericită.

Cu această ocazie, CJ Maramureș, prin reprezentanții proiectului în implementare „SIRM – Integrarea Socio-Economică a Migranților și Refugiaților”, și-a reafirmat angajamentul ferm de a sprijini organizațiile nonguvernamentale care desfășoară și activități destinate refugiaților și migranților, precum și de a susține construirea unor comunități incluzive.

„Evenimentul s-a desfășurat în miniparcul de distracții Litart Adventure din localitatea Valea Chioarului, iar întâlnirea a reprezentat un cadru excelent de interacțiune între beneficiari și factorii responsabili de integrarea lor”, au punctat oficialii CJ Maramureș.

Seria manifestărilor a continuat luni, 22 iunie 2026, prin participarea la evenimentul organizat de YMCA România.

„Această acțiune a oferit un prilej excelent pentru a reafirma importanța colaborării strânse dintre autorități și sectorul asociativ în sprijinul refugiaților care au fost nevoiți să își părăsească locuințele din cauza conflictelor și a persecuțiilor. Programul a pus accent pe relațiile umane și pe recunoașterea contribuției pe care persoanele refugiate o pot aduce în viața comunității gazdă”, au mai declarat reprezentanții instituției.