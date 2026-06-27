Activități pentru copii la Ferma animalelor din Tăuții-Măgherăuș

Echipa Emerald Holistic vă invită să petreceți o vară de poveste, în care copiii cu vârsta între 3 și 6 ani se joacă, descoperă natura și trăiesc experiențe autentice, în ritmul copilăriei adevărate. Activitățile se vor desfășura în perioada 29 iunie – 31 iulie, iar programul este zilnic între orele 9-14. Organizatorii vă promit „O călătorie blândă în lumea copilăriei de la țară”, unde fiecare zi aduce o nouă descoperire: timp petrecut în natură, fermă, pădure, curte și explorări în aer liber, excursii săptămânale, activități gospodărești, potrivite vârstei, activități artistico-plastice: desen, pictură, modelaj, colaj, teatru de masă. Pentru întrebări și înscrieri sunați la Paulina Tuns: 0727 481175.