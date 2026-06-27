Festivalul cafelei în Maramureș

În perioada 4-5 iulie, la Muzeul Satului din Baia Mare se desfășoară Festivalul cafelei. Vă așteaptă cafea de specialitate, ateliere creative, meșteșuguri tradiționale și demonstrații live cu barista campioni.

Programul evenimentului va fi următorul:

• Ziua 1 – 4 iulie

10.00 – deschidere porți festival; 10.15 – deschidere eveniment; 11.00 – 14.00 atelier olărit Ecaterina Leș; 11.00 – atelier scris recreativ pentru Doamne și domnișoare – zona casa Preluca; 12.30 – atelier psihologie „Autocompasiunea ca ritual zilnic” cu Loredana Man – zona casa Preluca; 13.00 – moment muzical PS Academy; 13.30 – moment muzical Cresscendo; 14.00-16.00 – atelier tibetan cu Davana zona casa Preluca; 15.00 – atelier de modelaj în lut – cu Tabita de la Lut Poem – zona casa Preluca; 17.00 – concert Dor de folclor; 18.00 – concert Velvet Grime.

• Ziua 2- 5 iulie

11.00 – atelier pentru adulți și copii „Arta broderiei manuale” – zona casa Preluca; 13:00-14:00 eveniment de cupping deschis publicului susținut de către Meron – scenă; 14.00 atelier Davana – zona casa Preluca; 15.00 – atelier de modelaj de lut – zona casa Preluca cu Tabita de la Lut Poem; 18.00 – concert Lorena Șut și formația.