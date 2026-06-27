Gemenii Vasile și Sânziana au ținut aproape în ciuda dificultăților

O poveste care dovedește cât de puternice și importante sunt legăturile de familie este cea a gemenilor Vasile și Sânziana, din cadrul Asociației ASSOC.

Cei doi frați au împlinit de curând 34 de ani, însă cea mai mare parte a timpului, cei doi și-au petrecut-o în instituțiile de ocrotire ale statului. Vasile este rezident al Centrului de Îngrijire și Asistență „Pinocchio” din Cărbunari de mai bine de 12 ani, iar Sânziana este rezidentă a Casei „Mihai” de la Groși și s-a alăturat beneficiarilor ASSOC acum trei ani, când a fost mutată de la Sighet.

„De când Sânziana a devenit beneficiară a serviciilor rezidențiale furnizate de ASSOC, cei doi frați au avut șansa să fie mai aproape unul de celălalt și să își întărească relația de familie, un rol având și echipa de specialiști din Departamentul Social. Cu emoție și bucurie, Vasile a dorit ca, cu ocazia zilei de nume a surorii sale, să îi facă o surpriză. Cu un buchet mare de flori și cu un cadou pe care l-a ales cu mare drag și atenție, acesta și-a felicitat sora de la Groși. A fost un gest care a impresionat întreaga noastră echipă și care arată că iubirea dintre frați poate fi puternică indiferent de condiții”, au declarat reprezentanții ASSOC.