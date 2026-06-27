În Borșa, locuri noi de parcare vor fi amenajate pe drumul național

În perioada următoare, în zona centrală a orașului Borșa vor fi amenajate 50 de noi locuri de parcare pe DN 18. Acestea vor fi realizate printr-un proiect de refacere a marcajelor rutiere, pe tronsonul cuprins între Podul Pogace și noua autogară.

Noile parcări vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de parcare și a confortului pentru borșeni și turiștii care vizitează localitatea. „Aceste locuri de parcare vor fi aliniate de-a lungul drumului național, începând cu Podul Pogace și până la noua Autogară, aproape de Gura Pietroasei. Astfel, vom facilita accesul la magazine, la spațiile de servicii, la primărie, la Poștă sau la Dispensar, atât pentru cetățeni, cât și pentru cei care tranzitează Borșa, turiști sau trecători”, a spus Ion Sorin Timiș, primarul orașului Borșa. Parcări s-au mai amenajat și în interiorul orașului, iar acțiunea nu se va opri aici.