Manifestări dedicate Lunii Chinezești în Baia Mare

În perioada 28-29 iunie 2026, Municipiul Baia Mare are onoarea de a găzdui vizita oficială a Excelenței Sale, Chen Feng, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România. Aceasta se desfășoară în cadrul evenimentelor dedicate programului „Sub semnul Dragonului – o cultură, o experiență, o lună de descoperiri”.

Băimărenii sunt invitați să participe alături de autorități la momentele speciale din program.

Astfel, duminică, 28 iunie, de la ora 17:00 va avea loc vernisajul expoziției de fotografie „Șoapte de pe Acoperișul Lumii” – Turnul Ștefan; ora 19:00 – Program artistic și demonstrații – Câmpul Tineretului; ora 21:00 – „Noaptea Dorințelor – un oraș, o noapte, mii de lumini” – Câmpul Tineretului. Apoi luni, 29 iunie, de la ora 12:00 – Deschiderea oficială a evenimentelor dedicate Lunii Chinezești la Baia Mare și conferința „China, dincolo de Marele Zid” – Colonia Pictorilor; ora 16:00 – Inaugurarea Spațiului Cultural Chinezesc „Pavilionul Dragonului”, urmată de demonstrații Wushu, spectacol cu lei chinezești și întâlnire cu mascotele Pandi și Dragonel – Mal Săsar (al doilea spațiu pavilionar de la VIVO). De asemenea, băimărenii pot participa și la spectacolul extraordinar susținut de Academia de Dans din Beijing, care va avea loc miercuri, 1 iulie, începând cu ora 19,00, la Teatrul Municipal.