Primii kilometri de asfalt, finalizați pe Valea Vaserului

După o săptămână de la începerea lucrărilor, s-au finalizat primii 2,5 km de asfalt – strat de bază pe Valea Vaserului. „Este o reușită istorică pentru Vișeu de Sus!”, au spus la unison autoritățile locale.

Astfel, la doar o săptămână de la momentul începerii așternerii primului strat asfaltic pe drumul Valea Râului, s-a marcat o nouă etapă importantă în implementarea unuia dintre cele mai ample proiecte de infrastructură din oraș.

Lucrările de pregătire pentru turnarea asfaltului vor continua în același ritm susținut și pe tronsoanele următoare ale drumului. În paralel, se va continua cu turnarea stratului de uzură pe acești primi 2,5 kilometri finalizați la nivel de strat de bază, astfel încât investiția să avanseze conform graficului stabilit. Lucrările se desfășoară în cadrul proiectului: „Coridor de mobilitate – Zona Urbană a Văii Vaserului în Vișeu de Sus – Reabilitarea și consolidarea drumului Valea Râului”.

Finanțarea este asigurată de Regio Nord-Vest, prin intermediul ADR Nord-Vest, contribuind astfel la realizarea uneia dintre cele mai importante investiții de infrastructură din ultimii ani pentru comunitatea vișeuană.