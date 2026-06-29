Alba neagra cu viețile noastre

Nu știu dac-ați observat, dar cei care au în mâini destinele noastre, ale țării, nu se grăbesc nicăieri. Pe 5 mai a fost moțiunea de cenzură ce a făcut să cadă guvernul Bolojan. Mai e o săptămână până se fac… două luni de atunci și tot nu avem Guvern! E clar, de grija noastră, se caută cea mai bună soluție dintre toate relele posibile.

Între timp, președintele participă la cina cea de taină, face jocuri, ba ne spune niznai că nu are cum să lupte împotriva Sistemului, că doar acum îl conduce! Să râzi cu hohote, să plângi cu zgomote? Cu muci chiar? Despre cina din Bruxelles cu Pahonțu și Rareș B a zis „Am fost să mănânc…”. Niciodată în istoria României nu a reușit vreun președinte să aibă o cădere în credibilitate atât de spectaculoasă. Între timp, Bolojan se încruntă. Ciracii lui încearcă fără mare succes să arate mărețele realizări. Cei din PSD au descoperit brusc interesul național și s-ar sacrifica, ar guverna. Gata, vor și ceilalți, cu Siegfried Mureșan. Din tot circul, singurul câștigător a ieșit George Simion, care consiliat sau nu, a jucat la bâză cartea votului AUR și a umilit premierul dese(m)nat, vreo 3 partide și pe președinte. Neașteptat joc. Alba neagra, da’ orișicum!

Dar ca să nu credeți c-am avea ceva cu „ai noștri”, vă exemplificăm și din politica mondială. Nu înainte de a observa că în Germania, prețul țițeiului a ajuns la cifra dinainte de războiul din Iran, la noi ar mai crește un pic prețurile, ca să aibă de unde scădea apoi. Deci nu, nici acum nu e deschisă strâmtoarea Ormuz, e „întredeschisă”, în sens că cine plătește Iranului trece, cine nu, se alege cu o rachetă, s-a petrecut mai ieri cu un petrolier. În Rusia e penurie de benzină și motorină, deja importă și combustibilul e la rație. Se pleacă masiv, în coloană, din Crimeea, peste podul Kerci, încă neatins. Șefa finanțelor militare din Departamentul de Vest al Armatei, Marina Jankina, a zburat de la fereastră, ea, responsabilă cu finanțarea războiului din Ucraina. A operațiunii speciale, scuze. Sergei Lavrov deschide gura și spune cu toată convingerea că „Încă o dată, Europa se arată o amenințare la pacea și securitatea mondială”.

În Statele Unite s-a uitat de dosarele Epstein, de alegerile preliminare, de războiul din Iran, de prețurile galopante, de tarifele aiurea, de zidul cu Mexicul, se caută cine a tăiat cu cuterul vopseaua albastră din Piscina reflectorizantă a Lincoln Memorial, deși înainte de a umple cu apă bazinul, președintele s-a dus cu coloana oficială, cu mașinile, în piscină, să vadă minunea albastră ce a devenit verde, apoi s-a distrus. Ecoteroriști, dom’le. Să fie arestați! Exact ca cei care au făcut cod roșu de caniculă în Europa ba și la noi în Maramu’, de se minunează urșii ăia mulți și omniprezenți! 969 e cifra, CCR a validat dreptul de a se împușca 969 de urși pe an. Fără vreo obligație sau îndrumare pentru garduri electrice, închiderea etanșă a tomberoanelor, amenzi majore pentru hrănirea urșilor la bulivard. Împușcarea, scurt pe doi și măcar ii liniștim și pe cei însetați de sânge, poate ne alegem și cu un cotlet de urs.

Altfel, toate bune. De nu ne topim total, ne regăsim mai la toamnă, când se răcorește, poate între timp avem Guvern, poate se întredeschide Ormuzul și revenim la prețuri decente, poate, poate, poate… Singura veste bună e că vin iar banii europeni, oare de-acolo să vină brusc tuturor curajul de a guverna?