Candidaţii de la Evaluarea Naţională aşteaptă rezultatele

Primele rezultate de la Evaluarea Naţională vor fi afişate miercuri, 1 iulie.

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a scris într-un comentariu pe Facebook, că va solicita ca rezultatele inițiale de la Evaluarea Națională să fie afișate mai devreme în ziua de 1 iulie, dacă va fi posibil din punct de vedere administrativ, în condițiile în care aproape toate lucrările au fost deja corectate.

Etapa contestațiilor începe imediat după afișarea rezultatelor inițiale. În aceeași zi, între orele 14 și 18, candidații pot consulta lucrările și pot depune contestații, iar acest demers continuă și pe 2, respectiv 3 iulie. În perioada 4-7 iulie va avea loc soluţionarea contestaţiilor, iar în 8 iulie vor fi afişate rezultatele finale.