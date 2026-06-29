Canicula amână proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului

Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie) – proba Ec) din cadrul examenului național de Bacalaureat, programată inițial pentru mâine, 30 iunie, va avea loc miercuri, 1 iulie.

Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter excepțional luată ca urmare a prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie (cod roșu – caniculă). S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat, precizează oficialii Ministerului Educației. În Maramureș sunt înscriși la această probă, 2.955 de elevi din care 1.767 vor fi testați la matematică, iar 1.188 la istorie.