Creștere alarmantă a cazurilor de surmenare a cadrelor medicale

Epuizarea cadrelor medicale și volumul mare de muncă zilnică la care sunt supuși angajații din sistemul sanitar este un subiect tot mai des dezbătut, însă soluțiile întârzie să apară. Avem cazuri de medici decedați din cauza epuizării, la vârste tinere, pentru că nu au rezistat programului infernal. Sindicaliștii din Sănătate au explicat că măsurile de blocare a posturilor și de limitare a angajărilor nu fac decât să înrăutățească și mai mult situația.

„Fenomenul epuizării profesionale este în creștere în sistemul sanitar. Noi am tot avertizat în urmă cu 3-4 ani că guvernanții aplică acele rețete cu mai mulți plecați și unul angajat. Acum schema de personal este sub minim în cam toate spitalele. Încărcătura cu sarcini este din ce în ce mai mare și surmenajul profesional este în creștere continuă. S-a ajuns la aceste cote care devin alarmante și din păcate nici nu se întrevăd soluții de deblocare a situației, pentru că nu s-a adoptat noul normativ de personal, ca să se facă angajări, nu s-au deblocat posturile, ordonanțele lui Bolojan în continuare îngrădesc dreptul de a angaja personal de specialitate. Suntem în aceeași situație și fenomenul va lua amploare și mai tare în viitor”, a declarat Mircea Ciocan, președintele executiv al Sanitas Maramureș.

Și în spitalele din județul nostru există deficit de personal medical, inclusiv la unitățile mari. Printre cele mai problematice segmente se numără Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, unde numeroși pacienți care ajung să fie consultați și investigați nu sunt urgențe medicale. Bolnavii „fentează” sistemul din diverse motive și pun automat o presiune crescută asupra angajaților de aici.

„În Maramureș, sunt anumite specialități deficitare unde problemele sunt mai grave, ea există pe toate secțiile. Dacă luăm de exemplu Spitalul Județean, pe toate secțiile este lipsă de personal și e foarte greu de acoperit programul de lucru. Așa este și la alte spitale, la Spitalul de Pneumoftiziologie. Mai vine și perioada de concedii și atunci este și mai greu. Sunt și specialități unde este mai mare încărcătura. Spre exemplu UPU este cea mai sufocată secție. Oamenii în loc să-și facă programări și să meargă în ambulator pentru problemele medicale pe care le au, preferă să sune la ambulanță și să fie duși la spital pentru că așa sigur vor fi consultați și investigați. Ei apelează în mod abuziv la această formă. Nu există nicio sancțiune pentru acest abuz al pacienților. Dacă se constată că pacientul nu era o urgență, ar trebui să fie pus la plată. Dacă este programat la un consult de specialitate cardiologic, de exemplu, peste trei săptămâni, sună la ambulanță, este dus la spital unde i se face un EKG și uite așa a fentat sistemul. Din păcate aceasta este abordarea. UPU este foarte solicitată, dar două treimi din patologia care se prezintă în UPU nu este urgență”, a mai explicat Mircea Ciocan.