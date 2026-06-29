Două premii ale Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România au ajuns la Nord Literar

La sediul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România în cadrul FestLit Cluj 2026, au fost premiate cele mai bune creații literare ale anului 2025. Două dintre cele șase premii au ajuns la oamenii „Nordului”, la scriitori cu care instituția culturală are o colaborare îndelungată.

Poetul Echim Vancea, membru al Reprezentanței Maramureș a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, colaborator al revistei de cultură „Nord Literar” a primit Premiul „A. E. Baconsky” pentru poezie pentru volumul „La marginea nicăieriului”, apărut la Editura Mantaua lui Gogol. Nefiind prezent la eveniment, premiul său a fost ridicat de Dana Buzura-Gagniuc, directorul Revistei de Cultură „Nord Literar”. Profesorului Gheorghe Glodeanu, membru fondator și membru al consiliului consultativ al revistei, i-a fost acordat Premiul „Ioana Em. Petrescu” pentru istorie literară/eseu (ex aequo) pentru volumul „Prolegomene la o istorie a diarismului românesc”, apărută la Editura Eikon. Reamintim că Gheorghe Glodeanu semnează o pagină de critică literară în fiecare număr al revistei. Acordarea premiilor a fost precedată de dezbaterea „Memorie culturală vs Amnezie culturală” la care au susținut conferințe academicienii Ioan-Aurel Pop și Aurel Codoban, președintele Uniunii Scriitorilor din România, Varujan Vosganian, directorul revistei „România literară”, Gabriel Chifu, prof. univ. dr. Angelo Mitchievici, cercetător Adrian Tudurachi. Amfitrion al acestui elegant eveniment a fost Irina Petraș, președinta Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România.