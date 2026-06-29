În 2026, Primăria Baia Mare și-a recuperat 12 milioane de lei din datoriile la buget

Administrația locală avea de recuperat de la contribuabili, la finele anului trecut, circa 50 de milioane de lei, reprezentând restanțe ale rău-platnicilor. Din suma totală, în acest an, s-au recuperat puțin peste 20%. Însă procesul de executare silită nu e ușor.

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș le-a explicat aleșilor locali, în ultima ședință extraordinară, cum decurge întreg procesul de recuperare a datoriilor: „Noi, cei din executivul primăriei suntem cei mai interesați să ne realizăm veniturile, să putem să ne ducem proiectele mai departe. Aveam anul trecut, spre exemplu, o sumă de recuperat din insolvențe și tot felul de sentințe definitive, undeva la 50 de milioane de lei. Doar pe partea de insolvențe erau vreo 30 de milioane. Anul acesta am încasat de la Romplumb și compensația pe care am avut-o cu cei de la Remin, undeva la aproape 12 milioane. Este îmbucurător. Trebuie să continuăm acest lucru, însă situația economiei la nivel național este una dificilă, așa că nici pentru mine nu este foarte plăcut să merg acum să fac campanii de executări silite către agenții economici care nu și-au plătit obligațiile, în situația în care, știm cu toții în ce condiții își desfășoară activitatea firmele, dar și persoanele fizice, în general. Și atunci trebuie să găsim și momentul, dar și metodele cele mai bune prin care putem să aducem venituri suplimentare la buget”.

Executarea silită merge greoi

Autorității locale i-ar prinde bine recuperarea integrală a datoriilor, însă procesul de executare silită nu este deloc ușor. Mai mult, de la unii datornici, primăria nici măcar nu are ce recupera. „Nu pot acum să spun că am un plan prin care doresc să încasez din acele 50 de milioane, care erau restanțe pe sentințe civile și insolvențe, nu știu, 50%. Că se știe foarte bine cum se recuperează sumele din insolvențe, în primul rând. Apoi pe partea de sentințe civile definitive, sunt foarte multe persoane fizice de la care efectiv nu avem ce recupera. Deci, noi acolo avem niște venituri frumoase de încasat, ne uităm la ele și ne gândim că dacă le-am încasa am avea cu 50 de milioane în plus la buget, dar trebuie să fim realiști, totuși. Și dacă încasăm 10 milioane într-un an, eu zic că e bine”, a conchis primarul.