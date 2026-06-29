Jurnalistul britanic, Charlie Ottley, lucrează la un scurtmetraj de promovare a Maramureșului

Jurnalistul britanic, Charlie Ottley, realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania” a anunțat că lucrează la un nou proiect menit să promoveze Maramureșul. La începutul anului, britanicul își expunea public supărarea pe Organizația de Management a Destinației Maramureș, pe motiv că după ce a realizat la comanda Consiliului Județean un film despre județ, instituția a „uitat” să-i mai plătească suma de 30.000 de euro. La scurt timp, „securea războiului” a fost îngropată, iar jurnalistului i s-au achitat datoriile. Acum, Charlie Ottley a decis să intre într-o nouă colaborare cu Organizația de Management a Destinației Maramureș, mai ales că este vorba de o altă conducere, nu de vechii șefi cu care a avut probleme. „Bucuros să vă anunț că avem un nou proiect de scurtmetraj despre care vom oferi mai multe detalii în săptămânile următoare pentru a ajuta la promovarea Maramureșului. Aș dori să îi felicit și pe Diana Ilut, șefa noului OMD, plus Consiliul Județean pentru că a avut încredere în noi să găsim modalități interesante de a rebrandui și prezenta peisajele, obiceiurile și tradițiile acestei regiuni uimitoare. În aceste vremuri de instabilitate este revigorant să lucrezi cu oameni buni cu viziune și integritate”, a scris pe pagina de socializare, Charlie Ottley.