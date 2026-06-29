Muzeograf pentru o zi la Muzeul Județean de Istorie

Tinerii cu vârsta între 16 și 25 de ani au șansa de a se înscrie în programul Takeover Day, derulat de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș.

Înscrierile se fac până în 14 iulie, în 16 iulie vor fi comunicate rezultatele înscrierilor. Prima întâlnire de lucru va avea loc în 20 iulie, în intervalul 21 iulie – 20 august este programată perioada de pregătire a proiectului, iar în 21 august se desfășoară Takeover Day, Ediția Specială. Timp de o lună, veți avea ocazia să învățați despre meseriile dintr-un muzeu și să dezvoltați un proiect propriu, pe care apoi, în data de 21 august, îl veți prezenta publicului. Locurile sunt limitate. Programul funcționează în regim de voluntariat. Takeover Day se desfășoară sub egida organizației britanice Kids in Museums. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș face parte dintre cei peste 1000 de semnatari din întreaga lume ai Manifestului Kids in Museums pentru accesibilizarea muzeelor. Mai multe detalii despre înscrieri găsiți pe pagina de socializare a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș.