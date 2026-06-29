Pe lista rușinii • CS Minaur, principalul datornic către CSN „Lascăr Pană”

Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană” se confruntă cu reale probleme financiare. Aceasta și din pricina neachitării chiriilor de către cluburile și asociațiile sportive care își desfășoară activitatea în bazele aflate în subordinea CSN „Lascăr Pană”. Datoriile respectivelor cluburi și asociații se ridică la suma de 607.219,92 lei, sumă care ar ajuta enorm la nevoile stringente ale instituției conduse de Andrei Sorin Ovidiu.

Cu toate că instituția a transmis notificări tuturor cluburilor și asociațiilor sportive cu datorii mai mari de 60 de zile, acestea nu au răspuns afirmativ, astfel că există posibilitatea ca la un moment dat CSN „Lascăr Pană” să recurgă la instanțele judecătorești pentru recuperarea creanțelor.

De departe, clubul cu cea mai mare datorie este CS Minaur Baia Mare, care are de virat, până acum, către CSN „Lascăr Pană”, suma de 273.869,66 de lei, pentru folosirea sălii polivalente de către cele două echipe de handbal ale clubului, club care are la dispoziție un buget între 5 și 6 milioane de euro. Locul secund în acest „top” rușinos îi revine Clubului Sportiv Municipal Baia Mare, club ce are o restanță de 150.668,33 lei. Liceul cu Program Sportiv Baia Mare este o altă entitate care a acumulat datorii față de CSN „Lascăr Pană”, datoria acesteia ridicându-se la suma de 133.069,32 lei. În continuare, pe lista rușinii se mai regăsesc alte 10 cluburi sau asociații sportive, din județ sau din țară: Clubul Sportiv Olimpia București – 17.400 lei, Clubul Sportiv Seini – 15.523,03 lei, Clubul Sportiv Swim Up – 4.000 lei, Asociația Club Sportiv Academia de Înot Baia Mare – 3.907,93 lei, Clubul Sportiv Școlar Nr. 2 Baia Mare – 2.537,50 lei, Club Sportiv Go Activ – 2.013,25 lei, Asociația Club Nautic Maramureș – 1.625,90 lei, Asociația Club Sportiv Penguins – 1.005 lei, Asociația Club Sportiv Gheorghe Demeca – 960 lei, și Club Sportiv Marta Baia Mare – 640 lei.

Încheiem relatarea noastră cu un exemplu unde managementul este total diferit, unde promisiunile sunt promisiuni, chiar dacă bugetul este unul de austeritate în fiecare sezon. Și aici facem referire la un club de performanță, care nu are niciun fel de datorie către CSN „Lascăr Pană”. Este vorba de echipa de volei Știința Explorări, un club susținut insuficient de cele două administrații, locală și județeană, dar care știe să-și ges­tioneze puținul buget avut la dispoziție, așa cum ar trebui să facă un club profesionist și serios. Considerăm că acest club ar merita o mai mare susținere din partea celor care decid soarta municipiului și județului, în condițiile în care se vorbește tot mai mult de faptul că Știința Explorări este în prag de desființare.