Pivot nou la Minaur Baia Mare

Minaur Baia Mare își întărește linia de 6 metri prin transferul pivotului brazilian Sabryne Santos Souza. Născută pe 3 februarie 2001, la São Paulo, Sabryne măsoară 1,80 m, evoluează pe postul de pivot și vine după experiențe în campionatele din Spania și Portugalia.

În cariera sa a îmbrăcat tricoul formațiilor Corinthians/Guarulhos, KH-7 BM Granollers, Benfica Lisabona și ADAA São Pedro do Sul. Componentă a naționalei Braziliei, Sabryne a acumulat experiență atât la nivel internațional, cât și în campionatele din Spania și Portugalia. ”La doar 25 de ani, noul nostru pivot vine la Baia Mare pregătit să contribuie la atingerea obiectivelor echipei în sezonul ce urmează. Bun venit în familia Minaur, Sabryne! Mult succes! Legenda merge mai departe! Hai Minaur!”, au transmis oficialii clubului.