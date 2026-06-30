ACS Athletic Târgu Lăpuș, pe podium la Campionatele Mondiale

Sportivi ai ACS Athletic Târgu Lăpuș au făcut parte din echipa României pentru Campionatele Mondiale Masters de alergare montană. Competiția s-a desfășurat în Janské Lásně (Cehia).

Prima zi de concurs a găzduit proba de Uphill 7,5km, cu 750m elevație. „A fost despre voință multă și rezis­ten­ță/forță în condiții extreme! Căldura de 30°C și umiditatea mare au demolat strategii, obiective și puteri, au fost multe renunțări, echipele medicale și-au făcut cu responsabilitate datoria – cu mulțumiri și pe această cale”, a spus atletul Artur Miklos. Lăpușenii au bifat următoarele rezultate: Nicoleta Sasu – loc 9 individual, loc 4 cu echipa; Delia Cupșa – loc 21 individual; Artur Mikloș – loc 15 individual. Apoi s-a derulat proba de Up/Downhill 9km, cu 550m elevație. Nicoleta Sasu s-a clasat pe locul 5 individual și Klara Rozembaum pe locul 23 individual. Ambele au făcut parte din echipa F40 a României, cu care au cucerit medaliile de bronz. „Două lăpușence din același club, la aceeași categorie, pe podiumul mondial, este o performanță frumoasă pentru Ath­letic Târgu Lăpuș”, a completat Artur Miklos.

Delia Cupșa (F50) s-a clasat pe locul 19 individual, iar Artur Mikloș (M50) pe locul 21 individual, respectiv pe poziția 9 cu echipa. „Canicula a făcut ca în mare parte strategia principală să fie cea de… supraviețuire! Felicitări organizatorilor și echipajelor medicale pentru modul în care au gestionat buna desfășurare a probei”, a conchis atletul lăpușean.