Sportivi ai ACS Athletic Târgu Lăpuș au făcut parte din echipa României pentru Campionatele Mondiale Masters de alergare montană. Competiția s-a desfășurat în Janské Lásně (Cehia).
Prima zi de concurs a găzduit proba de Uphill 7,5km, cu 750m elevație. „A fost despre voință multă și rezistență/forță în condiții extreme! Căldura de 30°C și umiditatea mare au demolat strategii, obiective și puteri, au fost multe renunțări, echipele medicale și-au făcut cu responsabilitate datoria – cu mulțumiri și pe această cale”, a spus atletul Artur Miklos. Lăpușenii au bifat următoarele rezultate: Nicoleta Sasu – loc 9 individual, loc 4 cu echipa; Delia Cupșa – loc 21 individual; Artur Mikloș – loc 15 individual. Apoi s-a derulat proba de Up/Downhill 9km, cu 550m elevație. Nicoleta Sasu s-a clasat pe locul 5 individual și Klara Rozembaum pe locul 23 individual. Ambele au făcut parte din echipa F40 a României, cu care au cucerit medaliile de bronz. „Două lăpușence din același club, la aceeași categorie, pe podiumul mondial, este o performanță frumoasă pentru Athletic Târgu Lăpuș”, a completat Artur Miklos.
Delia Cupșa (F50) s-a clasat pe locul 19 individual, iar Artur Mikloș (M50) pe locul 21 individual, respectiv pe poziția 9 cu echipa. „Canicula a făcut ca în mare parte strategia principală să fie cea de… supraviețuire! Felicitări organizatorilor și echipajelor medicale pentru modul în care au gestionat buna desfășurare a probei”, a conchis atletul lăpușean.
ACS Athletic Târgu Lăpuș, pe podium la Campionatele Mondiale
Sportivi ai ACS Athletic Târgu Lăpuș au făcut parte din echipa României pentru Campionatele Mondiale Masters de alergare montană. Competiția s-a desfășurat în Janské Lásně (Cehia).