Alte lucrări, alte sugrumări de trafic

Zilele trecute, am reușit să găsim noi blocaje în trafic… de mai era nevoie. De această dată, nu în orașe, ci în județ. Lucrări la marginea satului Valea Chioarului au generat blocaje pe drumul european 58 înainte de urcarea spre Mesteacăn și limita de județ. De asemenea, au început lucrările de asfaltare după rețelele de apă/ canalizare la Cavnic, în partea de sus a oră­șelului. Cu sau fără semafoare, lucrările încurcă traficul și așa greoi. O veste bună vine de la județeanul Cavnic – Băiuț, care nu a fost reabilitat cum se promisese, dar s-au astupat gropi și e circulabil!