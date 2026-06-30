Băimărenii, îngrijorați că lucrările de la podul Unirii afectează mediul

De curând, s-a dat startul la cea mai importantă etapă a proiectului de modernizare a bulevardului Unirii: demolarea podului de peste râul Săsar. Asta înseamnă că până spre finalul lunii noiembrie 2026, cel puțin, circulația nu se va mai putea face peste pod. Băimărenii, în mare parte, sunt revoltați și mulți și-au exprimat nemulțumirea public, unii dintre ei semnalând că podul era unul solid și trainic, iar acum sunt rezervați că lucrările vor fi la fel de calitative.

Pe de altă parte, băimărenii îi acuză pe cei implicați în proiect că nu respectă normativele în vigoare pentru a nu afecta râul Săsar și fauna de pe el. „Jalnic, am avut și încă avem diverse păsări pe râu. Îi doare la pălărie de situație. Jalnic, trist dezamăgitor. Exact ca și celelalte șantiere, organizare și respect zero. Jalnic”, a spus Sorin. „Un asemenea proiect trebuie să aibă incluse resurse financiare pentru protecția mediului. La terminarea lucrărilor, constructorul are obligația să lase curată zona afectată de lucrări, inclusiv albia râului. Altfel nu se poate efectua recepția la terminarea lucrărilor. Fără măsuri de protecția mediului, toată fauna și flora vor avea de suferit”, este opinia altui băimărean. „Numai bine vor sista lucrările. Că și așa se grăbesc de numa’”, a precizat și D.C.

Am stat de vorbă cu autoritățile direct implicate, care au trebuit să dea avize constructorului, să vedem dacă acesta respectă sau nu legislația în vigoare. Oficialii instituțiilor de mediu recunosc că au primit și ei sesizări pe această temă și spun că vor monitoriza situația ca să nu apară probleme.

„Firma constructoare a obținut de la noi actul de reglementare privind lucrările. Am primit și noi sesizări din partea cetățenilor cu privire la acest aspect și am răspuns la o parte dintre ele. Noi, în actul de reglementare eliberat către ei am impus condițiile în care trebuie să se desfășoare acest proiect, adică demolarea podului. Din punctul nostru de vedere, ei au urmat etapele pe care le avem noi pe actul de reglementare. Însă Garda de Mediu va merge să verifice dacă ei respectă întocmai reglementările impuse de noi. Garda de Mediu are atribuții de a verifica ceea ce este scris în actul de reglementare emis de noi”, ne-a declarat Emilia Talpoș, directorul Agenției de Protecția Mediului Maramureș.

Reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș sunt și ei cu ochii pe constructori. Deocamdată, ei susțin că nu au fost nereguli.

„După ce amplasamentul se predă constructorului și de acolo el este responsabil pentru tot. Deci are obligația să respecte niște lucruri. De exemplu, dimensionarea calculelor hidrometrice. Apoi, după finalizarea lucrărilor, toate terenurile care aparțin patrimoniului Apelor Române trebuie aduse la forma inițială. Trebuie să ia și măsuri de combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere, că se lucrează cu utilaje tehnologice. De asemenea, este interzisă degradarea albiei malurilor și a lucrărilor existente, în sensul în care e strict interzisă excavarea de materiale de acolo, ceea ce iar nu este cazul în speța de față. Pe durata lucrărilor este necesar să fie asigurată și conectivitatea longitudinală a habitatului, adică să nu facă ei baraje și așa mai departe, lucru respectat și acesta. Cât despre molozul căzut în albie, a fost curățat zilnic sau o dată la două zile de muncitori. Nu a fost lăsat acolo. Poate vor fi ceva probleme când vor începe să piconeze piciorul podului, dar vom urmări îndeaproape procesul. Însă toate lucrările nu ar trebui să fie o problemă și nu de natură contravențională, e clar. Muncitorii își fac treaba, iar noi monitorizăm lucrările nonstop. Facem citiri la toate stațiile și posturile hidrometrice pe care le avem în județ, în condiții normale, în fiecare zi, la ora 6 dimineața. La ora 7, sosește raportul din tot județul, din care se poate vedea orice problemă, inclusiv la râul Săsar”, ne-au precizat și cei de la Ape.

A început oficial reconstrucția Podului de pe Unirii

Prima etapă, demolarea vechiului pod de pe bulevardul Unirii din Baia Mare, a fost finalizată în termenul asumat de constructor. De acum a început o nouă fază a proiectului și totodată cea mai importantă, reconstrucția efectivă a podului. Au început deja lucrările de forare a piloților care vor sta la baza noii structuri. ”Continuăm să urmărim îndeaproape ritmul în care evoluează șantierul, așa cum am promis, astfel încât investiția să fie finalizată la standardele și în termenele asumate”, au spus cei din primăria municipiului.