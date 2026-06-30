Ediția a 42-a Festivalului Internațional URSULEȚUL DE AUR și-a desemnat câștigătorii

• Marele Premiu a fost câștigat de Beatrice Ecaterina Tcaciuc

• Concurenții din Maramureș au obținut 33 de premii

URSULEȚUL DE AUR, ediția a 42-a! Sunt mulți ani de când Festivalul de muzică uşoară pentru copii și tineri a intrat în tradiție drept cea mai îndrăgită și longevivă manifestare muzicală pentru copii și tineri.

Și în 2026, Baia Mare a redevenit pentru trei zile Capitala muzicii ușoare. 400 de copii din România și din afara ei au creat, pe scena Teatrului Municipal din Baia Mare, un tablou plin de emoție, coregrafie și muzică. Efortul organizatorilor, al partenerilor oficiali, al partenerilor media, generozitatea sponsorilor au fost răsplătite de talentul copiilor și tinerilor, dornici să evolueze pe scena de concurs. Aceste zile au demonstrat că avem nevoie de muzică, avem nevoie de exprimare artistică, avem nevoie de emoții pozitive și de comunicare prin muzică. Toate dau bine sufletului, indiferent de vârstă.

Joi, vineri și sâmbătă, Teatrul Municipal a răsunat de glasurile soliștilor, grupurilor vocale, înnobilate de coregrafia celor 5 ansambluri coregrafice din București, Baia Mare și Satu Mare. Totul a fost elegant, și armonios, așa cum a demonstrat Ursulețul de Aur. Care a adus de-a lungul anilor la Baia Mare peste 9000 de concurenți, cu vârsta între 5 şi 18 ani. Devenind o mare familie a muzicii, a prieteniei. Emoție și bucurie. Pentru copii, profesori și părinți deopotrivă.

La ediția cu numărul 42, organizatorii au instituit și trofeul Horia Moculescu, care a prezidat mulți ani juriul festivalului și a fost un prieten apropiat al copiilor.

După evoluția celor peste 400 de interpreţi vocali, grupuri vocale şi ansambluri coregrafice, la două secțiuni – Începători și Duelul campionilor, juriul internațional, prezidat de compozitorul Mihai Alexandru, a desemnat câștigătorii. Mulți și talentați. Toți interpreții au fost recompensați: de la Marele premiu, trofeele de platină, aur și argint, trofeele pe genuri muzicale și trofeele pe categorii de vârstă, la premiile I, II, III, mențiuni sau premii speciale.

Trofeul de Platină

Berce Ana; Dominic Mureșan; Popov Mara; Cartis Tudor Andrei.

Trofeul de Aur

Selena Micu; Duet Black and White; Ansamblul coregrafic As, Ansamblul coregrafic Dinamic.

Trofeul de Argint

Grama Ilinca Anastasia; Miklos Maria Sarah; Trio Maya and Dana and Dragoș; Ansamblul coregrafic Galactic Dance.

Trofeu Categorie Vârstă

Duo Pure Voices; Duo S&M; Grup vocal Fantezia; Ghenoiu Sofia; Varga Spătar Sofia; Stoica Amelia – Elena; Lia Ciutac; Marc Anamaria; Dragoş Costolas; Cadar Alin Florin; Apostoaiei Ioana Alessia; Maria Marincaş; Antonino Gabriel Aurel Matei; Simina Roman; Roman Adriana Nikol; Kovacs Lea; Chindriș Evelyn; Gherman Aida; Cattaleya Ve­nin; Iancu Rebecca; Ioana Elena Pop; Suceveanu Maria Antonia; Vele Violeta Diana; Ghițău Andreea Ioana; Felicianu Teodor.

Trofee Genuri muzicale

Bădulescu Patricia Gabriela; Câmpan Alessia; Goga Royda Maria; Marincaş Alexandra Ștefania; Petar Jaksic; Ghişe Ania Ilinca; Caragea-Pop-Baciu-Ana; Constantinescu George; Darius Ionuț Pican; Chiuchiunea Sofia Ioana; Sophie Martin; Borcea Carina -Teodora.

Au fost acordate 31 de premii I; 30 premii II, 30 premii III, 35 mențiuni și 35 premii speciale.

Am spus-o și în alți ani: din Baia Mare toți copiii se întorc acasă cu premii, cu trofee, cu Ursuleți de pluş, dar mai ales cu amintiri și bucuria muzicii. Felicitări organizatorilor, sponsorilor, partenerilor media, copiilor și profesorilor lor, părinților. Și în 2026, URSULEȚUL DE AUR a fost o ediție de colecție.