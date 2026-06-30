Inspectorii de muncă fac verificări în unitățile sociale cu îngrijire medicală

În perioada iulie – octombrie 2026, în județul Maramureș se va desfășura acțiunea de verificare a respectării prevederilor legale care reglementează securitatea și sănătatea în muncă, în activități referitoare la asistență medicală umană și în domeniul serviciilor combinate de îngrijire medicală și asistență socială.

Verificările vor viza unități din mediul privat, cât și unită­țile bugetare, în vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale în domeniul securității şi sănă­tății în muncă. Campania propusă pentru anul 2026 urmărește continuarea demersurilor întreprinse de Inspecția Muncii în anii anteriori, ca urmare a unor evenimente deosebit de grave produse în spitale, precum și ca urmare a unor ordine ale Ministerului Afacerilor Interne, vizând eficientizarea acțiunilor de control în centre rezidențiale. Astfel, se urmărește creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniul de activitate sus-menționat; asigurarea purtării de către toți lucrătorii a echipamentelor individuale de protecție adecvate; eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă în activitățile specifice ale unităților din domeniile de activitate vizate de campanie.