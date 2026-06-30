Noul magazin C+C CBA se deschide miercuri în Baia Mare

Miercuri, 1 iulie 2026, în Baia Mare, de la ora 13, se deschide noul magazin C+C CBA, pe Bulevardul Independenței nr. 66! Pornim în forță cu super oferte de deschidere, mii de produse pentru afaceri și pentru acasă și prețuri care te pun în mișcare!

Iar la inaugurare te așteptăm cu degustări și surprize pregătite pentru toți clienții!

Rapid, avantajos, complet – acesta este noul C+C CBA Baia Mare.

Deschidem cu energie maximă și oferte pe care să nu le ratezi!

La cumpărături peste 100 lei, CADOU un prosop de baie și diverse alte surprize.