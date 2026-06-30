Puncte de hidratare și prim ajutor în Baia Mare și Sighetu Marmației

În Baia Mare și Sighetu Marmației funcționează în continuare punctele de hidratare și de prim ajutor inclusiv astăzi. Astfel, în Baia Mare, reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare pot fi găsiți în intervalul orar 11.00-17.00, la corturile instalate în: zona ”RFN”, zona ”Semilună” (intersecție bd. Traian cu bd. Republicii) Centrul Nou (zona ”Cozac”) și zona Gării CFR.

De asemenea, reprezentanții Crucii Roșii Maramureș vor avea instalate puncte de prim ajutor, între orele 12.00 și 16.00, în Baia Mare, în ”Piața Izvoare” și în Sighetu Marmației, în zona spitalului.

În aceste puncte, băimărenii vor beneficia gratuit de: apă potabilă; măsurarea tensiunii arteriale precum și de asistență, și recomandări privind protecția împotriva efectelor caniculei.

Azi-dimineață, până la ora 10.00, județul nostru se află sub avertizare de cod roșu de caniculă. Până în prezent, la 112 nu au fost primite apeluri de la persoane aflate în exteriorul locuinței care să solicite ajutor medical pentru probleme de sănătate datorită disconfortului termic și caniculei.