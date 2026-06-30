Totul nou pe frontul de Est!

Să nu uităm că necazurile noastre de aproape toate felurile au început de vreo 4 ani, după pandemie, odată cu izbucnirea „operațiunii speciale” a Rusiei în Ucraina, coroborate cu reapariția lui Donald Trump drept lider incoerent al Lumii Libere. Au venit necazuri economice, apoi politice, date de influențe externe dovedite, de „agenturili străine”, cum zicea Nicolae Ceaușescu. Ce se mai întâmplă pe Frontul de Est? Că prea eram noi atenți la piscina verde a lui Donald și la strâmtoarea… tot a lui.

Multe, chiar foarte multe. În primul rând, Rusia nu mai e în ofensivă. E pe teritoriul ucrainean, dar nu în ofensivă. Iar Putin, așa cum ne plăcea nouă să credem și de Ceaușescu, e cică dezinformat de ai săi din jur. Așa o fi? Poate… mai ales că din când în când mai cade câte un apropiat de la fereastra deschisă. Deh, curentul… Mai ieri șefa finanțelor frontului ucrainean, mai alaltăieri fără fereastră, dar tot suspect, Serghei Ivanov, prieten din tinerețe al lui Putin, fost ministru al Apărării, din cercul de forță al Puterii, un real Siloviki. Un ofițer de pe front și blogger, ce pretinde că vorbește în numele ofițerilor și al soldaților, l-a provocat direct pe Putin la o întâlnire televizată și live, să-i spună ce nu-i spun cei din jurul său, de grozăviile și lipsurile și de abuzurile ofițerilor de pe front. Și de corupția generalizată. Să nu știe? Păi și zborurile de la ferestre de unde credeți că vin? Între timp, l-au arestat…

Între timp, frontul. Cum bine știți, s-a mutat. Liniile frontului nu mai au nicio legătură cu frontul în sine. Dronele lovesc capitalele celor două țări beligerante. Arme noi apar „la testare” pe front, mai cu seamă în zona dronelor, unde tehnica a avansat în 4 ani cât în 20. Dar peste toate, cea mai importantă e lovitura sub centură dată industriei energetice ruse, atacurile la rafinării, la porturi, la petroliere chiar. De câteva zile, Rusia a început să negocieze importul de produse petroliere din „…stanurile” din sud, asta din poziția de exportator net! În tot a treia regiune rusă e penurie și limitare a consumului. În Crimeea e și mai grav. Aici s-a petrecut o mutare strategică neașteptată. A fost lovită autostrada ce era folosită pentru a aduce de toate din Rusia, pe la Mariupol, spre frontul de sud și spre Crimeea. Dronele au nimicit coloanele de cisterne, de tiruri cu alimente, muniție. De pe o anume insulă de la vărsarea Niprului în Marea Neagră, armata rusă s-a retras…de foame și din lipsă de muniție. Apoi, au fost dărâmate mai toate conexiunile dinspre Melitopol spre Crimeea, practic singura conexiune rămăsese podul de la Kerci. Care și el lovit, e folosit cam cu grijă, fără tonaj mare. Într-un final, zilele trecute s-a declarat stare de urgență în Crimeea, pleacă sute-mii de ruși de-acolo, în coloane nesfârșite, au început să le lipsească mâncarea și combustibilul, ba și electricitatea.

Și totuși, nimeni nu se așeză la masa negocierilor. Lavrov invocă respectarea înțelegerilor de la Istanbul sau din Alaska, de când aveau poziție de forță. Zelenski îl amenință voalat pe liderul Belarusului să oprească instalațiile electronice de pe graniță sau le doboară, ăla se ia și fuge în audiență la Putin. Ce-i drept, grea misiune…dacă intră în război, întreg poporul e împotriva lui, că a mai fost. I-a pus căluș armata rusă poporului belarus, dar acum e prea ocupată cu ale ei operațiuni speciale. În plus, o „vorbă bună” au trimis Belarusului atât Europa cât și vecinii vestici, polonezii și alții, cum că ar ajuta la Revoluție.

Practic, totul e schimbat pe Frontul de Est. Operațiunea specială s-a împotmolit în lipsa de carburant și de infrastructură sigură. Exact ca frontul german în Rusia, în anii ‘40. Când înaintaseră prea mult, prea repede, prea „blitzkrieg” și nu mai puteau alimenta efortul de război. Acum-aici, toți ar vrea să iasă cu fruntea sus, în calitate de învingători. Ceea ce știm, e imposibil, vezi „marii învingători” SUA și Iran… Iar marii pierzători, de vieți, putere economică etc, suntem iar noi, popoarele.