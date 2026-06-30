Un nou film digital va fi achiziționat la Planetariul băimărean

Muzeul de Științe Astronomice din Baia Mare (director Ovidiu Ignat) este o instituție unică în județul nostru și una dintre cele mai apreciate destinații educaționale pentru copii și tineri.

În acest an, planetariul băimărean beneficiază de un buget de aproximativ 1,5 milioane de lei. Instituția își desfășoară activitatea cu o echipă formată din doar 7 angajați, oameni dedicați care reușesc, prin profesionalism și pasiune, să transforme fiecare vizită într-o experiență memorabilă. Autoritățile maramureșene au în vedere achiziționarea unui nou film digital pentru domul Planetariului, astfel încât experiența oferită vizitatorilor să fie și mai spectaculoasă. Tot în acest an vor fi organizate cursuri de astronomie pentru adulți, o inițiativă care demonstrează că pasiunea pentru cunoaștere nu are vârstă și că Planetariul poate deveni un loc de întâlnire pentru toți cei fascinați de Univers.