A crescut valoarea punctului-amendă

• Noile sancțiuni au intrat în vigoare de la 1 iulie

Începând cu 1 iulie 2026, valoarea punctului-amendă a fost majorată, ca urmare a intrării în vigoare a noii valori a salariului de bază minim brut pe țară, stabilit prin H.G. nr. 146/2026 la 4.325 de lei lunar.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, un punct-amendă reprezintă 5% din salariul minim brut, astfel că, de la această dată, valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei.

Noile sancțiuni contravenționale sunt următoarele:

Clasa I (2-3 puncte-amendă): 432,50 – 648,75 lei

Clasa a II-a (4-5 puncte-amendă): 865 – 1.081,25 lei

Clasa a III-a (6-8 puncte-amendă): 1.297,50 – 1.730 lei

Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă): 1.946,25 – 4.325 lei

Clasa a V-a (21-100 puncte-amendă – persoane juridice): 4.541,25 – 21.625 lei.