Iluminare specială la trecerile de pietoni pe DN 18 – Borșa

Poate pentru unii pare un detaliu mic, dar pentru borșeni este încă o etapă spre normalitate. Începând de zilele trecute, toate trecerile de pietoni de pe DN18, din intravilanul orașului Borșa (cu excepția celor semaforizate), beneficiază de iluminare specială pentru siguranța celor care traversează pe timp de noapte. ”Sunt lucruri care poate nu atrag imediat atenția, dar care pot face diferența atunci când vine vorba de siguranța oamenilor. Iar fiecare astfel de investiție contribuie la un oraș mai sigur și mai prietenos pentru borșeni”, a declarat Ion Sorin Timiș, edilul din Borșa.