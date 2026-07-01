În Ferneziu, calitatea apei lasă de dorit. Băimărenii, nemulțumiți

În Cartierul Ferneziu din Baia Mare, de mai bine de o săptămână, la robinetele băimărenilor curge o apă de culoare maro, iar nemulțumirile cetățenilor nu au întârziat să apară.

Băimărenii sunt revoltați că de atâtea zile nu pot folosi apa de la robinete la nimic, așa că au căutat alternative: ”Așa maro arată apa la robinet pe str. Barajului. Când e cod portocaliu de caniculă și urmează cod roșu. Cum să spălăm, cum să gătim sau cum să …. ne hidratăm? Am luat la rând izvoarele din zonă, la 3 dintre ele nu curgea apă deloc. Abia în Firiza am găsit apă de izvor, care să și aibă debit”, a explicat băimăreanca A. M. ”Dacă sunt doritori la băi cu nămol în cartierul Ferneziu, se poate pentru că așa se furnizează apa. Bineînțeles și pe Colonia Topitorilor unde uzina de apă este în vecinătate, dar asta nu cred că mai contează. În ultima perioadă cineva ne încearcă răbdarea. De la dispeceratul Vital o doamnă în fiecare zi are aceeași poezie, mâine o să se rezolve”, este opinia doamnei I. S. ”Locuiesc în zona de blocuri în cartierul Ferneziu. Apa vine murdară de mai bine de o săptămână, cu intermitențe. Nu ai cum să te speli cu ea, ce să mai vorbim de folosit la mâncare sau băut. E frustrant”, a completat și C.T.

Am stat de vorbă cu reprezentanții societății Vital pentru a vedea exact cauza acestor probleme și ce se poate face pentru remedierea cât mai urgentă a ei. ”Într-adevăr, cu câteva zile în urmă, în cadrul programului Dezvoltare Durabilă (PDD) pe care noi îl implementăm – în sensul că realizăm o conductă de aducțiune din lacul de acumulare Strâmtori Firiza, către uzina de apă, o conductă de diametru mare, de 1.000 -, în cadrul săpăturilor la terasamente s-a atins conducta care alimentează rezervorul de pe Arțarilor, lângă complexul Ferneziu. Probabil că pe ramificațiile conductelor din zonă s-au acumulat suspensii în cantitate mai mare. Noi am mai făcut zilele trecute spălări de rețele acolo, dar vom mai face, să remediem cât mai repede problema. Voi dispune inclusiv spălări de branșamente în acea zonă”, a explicat Adrian Biru, dir. producție Societatea Vital.