Încă blocaj la investiții

Deși teoretic nu e nimic blocat, fierberea de la vârful Statului se regăsește până jos, în oprirea tacită a investițiilor.

Până la firmele ce nu mai au curaj să lucreze în avans, să înceapă lucrări, nesigure că-și primesc banii. Iată o mostră: primarul comunei Șișești, Mircea Tentiș, ne spune că are numai la CNI depuse și acceptate cereri de finanțare pentru drumuri calamitate, o sală de sport, două cămine culturale, toate în așteptare. Și ne atrage atenția că această comună mare, cu rețea stradală de peste 100 km, nu a primit încă niciodată, în istoria sa, vreun leu prin Compania Națională de Investiții…