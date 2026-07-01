Lucrările la piețele Revoluției și Universității din Baia Mare finalizate în toamnă

Un nou termen avansat de autorități în finalizarea a două investiții importante pentru Municipiul Baia Mare. Asta după ce au existat întârzieri repetate în desfășurarea graficelor de lucrări.

”Piața Revoluției și Piața Universității sunt două proiecte majore de regenerare urbană prin care redăm demnitatea, frumusețea și utilitatea unor zone centrale ale orașului lăsate prea mulți ani de izbeliște. Deși nu am dus lipsă de provocări, am găsit de fiecare dată soluții și am mers mai departe. Astăzi, lucrările avansează vizibil. Suntem permanent în dialog cu constructorii, suntem permanent prezenți în teren, urmărind fiecare etapă, pentru ca aceste investiții să fie duse la bun sfârșit așa cum trebuie. Ne-am propus ca toamna aceasta să ne găsească cu ambele piețe reabilitate. Și vom face tot ceea ce ține de noi pentru a ne respecta acest angajament”, au dat asigurări autoritățile locale.